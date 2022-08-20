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Рой Джонс-младший рассказал, при каких условиях Усик может одержать победу над Джошуа

Рой Джонс-младший рассказал, при каких условиях Усик может одержать победу над Джошуа
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Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа с Александром Усиком.

«Это будет очень тяжёлый бой. Всё зависит от того, как Джошуа собирается драться в реванше. Если он позволит Усику чувствовать себя комфортно, то снова проиграет. Но если он создаст Александру неудобства на ринге, то, думаю, одержит победу», — приводит слова Роя Джонса-младшего BoxingScene.

Титульный бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжёлом весе состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

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