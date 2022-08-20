Рой Джонс-младший рассказал, при каких условиях Усик может одержать победу над Джошуа
Поделиться
Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа с Александром Усиком.
«Это будет очень тяжёлый бой. Всё зависит от того, как Джошуа собирается драться в реванше. Если он позволит Усику чувствовать себя комфортно, то снова проиграет. Но если он создаст Александру неудобства на ринге, то, думаю, одержит победу», — приводит слова Роя Джонса-младшего BoxingScene.
Титульный бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжёлом весе состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.
Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
18:26
-
18:10
-
17:53
-
17:26
-
16:57
-
16:19
-
15:48
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
12:51
-
12:24
-
11:45
-
11:18
-
10:29
-
10:12
-
09:23
-
08:00
-
06:21
-
04:25
-
03:47
-
01:00
- 19 августа 2022
-
23:46
-
23:25
-
23:05
-
22:26
-
21:54
-
21:38
-
20:59
-
20:12
-
19:26
-
18:39
-
18:24
-
17:43
Партнерский контент