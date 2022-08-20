Редкач — об Усике: образ как у главного актёра шапито. Сыграет против его самоуверенность

Украинский боксёр Иван Редкач отреагировал на видео, на котором его соотечественник Александр Усик непринуждённо пообщался с промоутером своего будущего соперника Энтони Джошуа Эдди Хирном.
«Сегодня будет бой без интриги и без сюрпризов. Промоутер, спокойный как никогда, и соперник Джошуа тоже очень уверенный. Как актёр себя ведёт, песни поёт, наряды надевает, образ как у главного актёра шапито — тут к гадалке не ходи. Антон уже победил, они знают это точно! Усик чересчур уверенный, завтра сыграет против его самоуверенность, мой прогноз 7-10 раундов победа Джошуа! Как думаете закончится этот бой?» — написал Редкач в своих социальных сетях.
Напомним, бой между Усиком и Джошуа состоится уже сегодня, 20 августа. Начало — примерно в 23:00 мск.
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Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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