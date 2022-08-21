«Шестой раунд, нокаут». Рио Фердинанд дал прогноз на бой Усика и Джошуа

Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд поддержал бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.



«Вперёд, Энтони. Что мы думаем? 6-й раунд, нокаут, Джошуа победит», — написал Фердинанд в своих соцсетях.



Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.



Ранее Александр выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и планировал показывать его в бесплатном доступе на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. Позднее стало известно, что трансляция в YouTube не состоится. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. Напомним, «Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Усик и Джошуа выйдут на ринг не ранее 00:30 мск.



Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.