Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика над британцем Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Виталий Кличко высказался о победе своего 35-летнего соотечественника Александра Усика над представителем Великобритании Энтони Джошуа в бою за титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

«Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Благодарю Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена», — гласит публикация Кличко в одной из социальных сетей.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.