«Заслуженный результат». Леннокс Льюис – о победе Усика над Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался о победе украинца Александра Усика над представителем Великобритании Энтони Джошуа в бою за титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
«Отличный бой Усика. Поздравляю с победой. Определённо, заслуженный результат. Джошуа показал хороший бокс, не волнуйтесь за него. Впереди ещё большие бои, которые мы хотим увидеть», — гласит публикация Льюиса в «Твиттере».
Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.
«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.
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