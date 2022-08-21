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«Заслуженный результат». Леннокс Льюис – о победе Усика над Джошуа

«Заслуженный результат». Леннокс Льюис – о победе Усика над Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался о победе украинца Александра Усика над представителем Великобритании Энтони Джошуа в бою за титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

«Отличный бой Усика. Поздравляю с победой. Определённо, заслуженный результат. Джошуа показал хороший бокс, не волнуйтесь за него. Впереди ещё большие бои, которые мы хотим увидеть», — гласит публикация Льюиса в «Твиттере».

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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