Скандальное поведение Энтони Джошуа после боя с Александром Усиком. Видео

В Сети появилось видео бурной реакции 32-летнего представителя Великобритании Энтони Джошуа, выбросившего свои пояса с ринга, после поражения от украинца Александра Усика, защитившего титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

На опубликованном видео показано, как Джошуа сначала пытается вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение, а затем, после некоторых обсуждений, вернулся на ринг, чтобы поговорить с Александром Усиком.

Права на видео принадлежат Sky Sports. Видео доступно на YouTube-канале Sky Sports.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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