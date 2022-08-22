Энтони Джошуа: я изучал Украину — там была гражданская война, беспорядки

Британский боксёр Энтони Джошуа после поединка с Александром Усиком высказался о ситуации на Украине.



«Я изучал Украину и всех чемпионов из этой страны. Я никогда не был там, не знаю, что там происходит, но это неприятно. Я видел, что когда был поединок Ломаченко с Орландо Салидо, то на Украине были беспорядки, гражданская война. Когда Виталий Кличко бился с Дэнни Уильямсом, тоже были гражданские беспорядки. И в таких обстоятельствах Усику удалось стать чемпионом», — заявил Джошуа.



В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии украинский боксёр Александр Усик раздельным решением судей одержал победу над Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Джошуа после боя с Усиком в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении