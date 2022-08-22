Майки Гарсия объяснил, почему Усику будет тяжелее в бою с Фьюри, чем с Джошуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound, американец Майки Гарсия высказался о возможном поединке между лидерами супертяжёлого дивизиона Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Это тяжёлый поединок для Усика из-за разницы в размерах. К тому же Фьюри по-настоящему универсальный боец, который умеет использовать дистанцию. Он отлично использует дистанцию, свой рост и размах рук.

Это более тяжёлый поединок для Усика, хотя Усик является проблемой для всех, поскольку по нему тяжело попасть. Он отлично двигается, часто смещает голову, работает в стойке левши. Он в любом случае неудобен», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику.