Майки Гарсия объяснил, почему Усику будет тяжелее в бою с Фьюри, чем с Джошуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound, американец Майки Гарсия высказался о возможном поединке между лидерами супертяжёлого дивизиона Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Это тяжёлый поединок для Усика из-за разницы в размерах. К тому же Фьюри по-настоящему универсальный боец, который умеет использовать дистанцию. Он отлично использует дистанцию, свой рост и размах рук.
Это более тяжёлый поединок для Усика, хотя Усик является проблемой для всех, поскольку по нему тяжело попасть. Он отлично двигается, часто смещает голову, работает в стойке левши. Он в любом случае неудобен», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа после проигрыша Усику.
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