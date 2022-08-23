Деметриус Андрэйд откажется от титула в среднем весе, перейдёт в дивизион Канело
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Чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титула WBO в среднем весе (до 72,6 кг) американец Деметриус Андрэйд (31-0, 19 KO) готовится к переходу в следующий дивизион, сообщает издание BoxingScene.
По информации ресурса, Андрэйд собирается отказаться от титула и подняться во второй средний вес (до 76,2 кг). Причиной же решения стало нежелание американца встречаться с обладателем временного титула казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 KO) и отсутствие карьерных перспектив.
Напомним, Андрэйд не выступал с ноября 2021 года, когда досрочно остановил во втором раунде малоизвестного ирландского бойца Джейсона Куигли (19-2, 14 KO), в очередной раз подвергнувшись критике из-за слабой оппозиции.
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