Деметриус Андрэйд откажется от титула в среднем весе, перейдёт в дивизион Канело

Чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титула WBO в среднем весе (до 72,6 кг) американец Деметриус Андрэйд (31-0, 19 KO) готовится к переходу в следующий дивизион, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Андрэйд собирается отказаться от титула и подняться во второй средний вес (до 76,2 кг). Причиной же решения стало нежелание американца встречаться с обладателем временного титула казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 KO) и отсутствие карьерных перспектив.

Напомним, Андрэйд не выступал с ноября 2021 года, когда досрочно остановил во втором раунде малоизвестного ирландского бойца Джейсона Куигли (19-2, 14 KO), в очередной раз подвергнувшись критике из-за слабой оппозиции.