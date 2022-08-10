Шон Портер: Канело вышел на бой с Биволом с одним трюком

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), а ныне комментатор Шон Портер оценил шансы бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса в реванше с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
«Канело может победить в реванше. Я считаю, что он вышел на первый бой с одним трюком. У него не было плана «А», «Б» и «В». Не было ничего, кроме настроя «найти и уничтожить», с которым он выступал на протяжении долгого времени.
Думаю, что первый бой дал ему понимание, как побеждать Бивола. И я считаю, что Канело достаточно опытен и умён для того, чтобы воспользоваться этим», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее российский экс-чемпион Григорий Дрозд сказал, что Геннадий Головкин не должен делать в третьем бою с Альваресом.
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