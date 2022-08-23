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Джордж Камбосос может завершить карьеру, если снова проиграет Хэйни 16 октября

Джордж Камбосос может завершить карьеру, если снова проиграет Хэйни 16 октября
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Бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (20-1, 10 KO), готовящийся 16 октября в Мельбурне (Австралия) провести реванш с американцем Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO), заявил, что может завершить карьеру в случае поражения.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июне этого года, и Хэйни победил единогласным судейским решением, став абсолютным чемпионом мира.

«Никакого плана «Б», сделай или умри. Как я и сказал, если я не выиграю, тогда нужно будет сказать «пока» Камбососу. Хотя я счастлив оказаться в этой позиции, ведь я всего в одной победе от того, чтобы вновь взобраться на вершину и завоевать все пояса. Я снова стану абсолютным чемпионом», – сказал боец на вступительной пресс-конференции.

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