Камару Усман обозначил сроки третьего боя с Леоном Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о возможных сроках проведения третьего поединка с британцем Леоном Эдвардсом.

Напомним, бойцы провели реванш на минувших выходных в США, и Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал Усмана в пятом раунде, став новым обладателем титула.

«А разве другой бой имеет смысл? Этот поединок станет следующим, без сомнений, я уже поговорил с Даной Уайтом. Мы подумаем над датой.

Поединок состоится в начале следующего года. Я пытался добиться боя в конце 2022 года, но, по всей видимости, это случится только в начале следующего. Я хочу сразиться с ним в Англии», – сказал Усман в интервью TMZ.

Ранее о дебютном поражении Усмана в UFC высказался чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Исраэль Адесанья.