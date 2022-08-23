Исраэль Адесанья отреагировал на первое поражение Камару Усмана в UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал досрочное поражение товарища и бывшего обладателя титула в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана в бою с британцем Леоном Эдвардсом.
«Что за финиш! Реальная история фильма «Рокки», связанного с именем нового чемпиона UFC в полусреднем весе – Леона «Рокки» Эдвардса. Смешанные чувства. Я очень рад за Леона, но в то же время переживаю за Камару. Знаю, у них будет реванш.
Леон забрал первый раунд, однако Камару выбился в лидеры во втором, третьем и четвёртом раунде. Затем, в пятом, Леон переключился. Даже я считал, что он поник из-за того, что его переводят вниз, но его тренеры нашли для него слова. Это игра, и мы действительно справляемся с этим дерьмом. Мои поздравления обоим парням», – сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 23 августа 2022
-
01:10
-
00:58
-
00:04
- 22 августа 2022
-
23:47
-
23:28
-
23:15
-
22:03
-
21:50
-
21:44
-
21:04
-
20:08
-
19:54
-
19:34
-
19:03
-
18:48
-
18:02
-
17:52
-
17:37
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
14:54
-
14:22
-
13:43
-
12:22
-
11:56
-
11:25
-
10:25
-
09:48
-
09:30
-
06:36
-
00:51
- 21 августа 2022
-
23:43
-
23:09
-
22:02