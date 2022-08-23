Исраэль Адесанья отреагировал на первое поражение Камару Усмана в UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал досрочное поражение товарища и бывшего обладателя титула в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана в бою с британцем Леоном Эдвардсом.

«Что за финиш! Реальная история фильма «Рокки», связанного с именем нового чемпиона UFC в полусреднем весе – Леона «Рокки» Эдвардса. Смешанные чувства. Я очень рад за Леона, но в то же время переживаю за Камару. Знаю, у них будет реванш.

Леон забрал первый раунд, однако Камару выбился в лидеры во втором, третьем и четвёртом раунде. Затем, в пятом, Леон переключился. Даже я считал, что он поник из-за того, что его переводят вниз, но его тренеры нашли для него слова. Это игра, и мы действительно справляемся с этим дерьмом. Мои поздравления обоим парням», – сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.