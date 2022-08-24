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Дмитрий Юн рассказал о совете, который ему дал Сергей Ковалёв

Дмитрий Юн рассказал о совете, который ему дал Сергей Ковалёв
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Российский боксёр Дмитрий Юн рассказал, что стал работать под руководством Бадди Макгирта благодаря совету соотечественника, бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва.

«Это было ещё в 2019 году в городе Окснард. Там был большой боксёрский зал, в котором тренировались Сергей Ковалёв и Василий Ломаченко. Естественно, Бадди посещал зал вместе с Сергеем. И вот как-то так познакомился с Бадди. И Сергей посоветовал мне поработать с ним, если я хочу получить большие бои и стать чемпионом. Я доверяю Сергею и его опыту в профессиональном боксе. И, когда вернулся в Америку в прошлом году, решил, что буду тренироваться под руководством Бадди Макгирта», — сказал Юн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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