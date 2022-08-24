Сехудо — о Коби Брайанте: лучший из лучших, ты вдохновил многих, и я один из них

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, помянув легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Вчера, 23 августа, Коби могло бы исполниться 44 года.



«С днём рождения. Лучший из лучших, ты вдохновил многих, и я один из них», — написал Сехудо.



Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: