«У него проблемы с выносливостью». Уайлдер дал прогноз на возможный бой Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о возможном бое между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.



«Я думаю, что Фьюри будет слишком большим для него. Он просто воспользуется своими габаритами. Как мне кажется, Усик слишком мал, это моё мнение. Думаю, у Усика есть также проблемы с выносливостью. Вы стали свидетелями этого на примере его боя с Джошуа. Если бы у самого Энтони было достаточно выносливости, результат, вероятно, был бы другим», — приводит слова Уайлдера Metro со ссылкой на его выступление на канале ESNEWS в YouTube.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: