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«У него проблемы с выносливостью». Уайлдер дал прогноз на возможный бой Усик — Фьюри

«У него проблемы с выносливостью». Уайлдер дал прогноз на возможный бой Усик — Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о возможном бое между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я думаю, что Фьюри будет слишком большим для него. Он просто воспользуется своими габаритами. Как мне кажется, Усик слишком мал, это моё мнение. Думаю, у Усика есть также проблемы с выносливостью. Вы стали свидетелями этого на примере его боя с Джошуа. Если бы у самого Энтони было достаточно выносливости, результат, вероятно, был бы другим», — приводит слова Уайлдера Metro со ссылкой на его выступление на канале ESNEWS в YouTube.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Усик — «маленький», но стоит дорого. Фьюри требует 500 миллионов за бой с украинцем! Усик — «маленький», но стоит дорого. Фьюри требует 500 миллионов за бой с украинцем!
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