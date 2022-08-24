«У него проблемы с выносливостью». Уайлдер дал прогноз на возможный бой Усик — Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер поделился мыслями о возможном бое между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Я думаю, что Фьюри будет слишком большим для него. Он просто воспользуется своими габаритами. Как мне кажется, Усик слишком мал, это моё мнение. Думаю, у Усика есть также проблемы с выносливостью. Вы стали свидетелями этого на примере его боя с Джошуа. Если бы у самого Энтони было достаточно выносливости, результат, вероятно, был бы другим», — приводит слова Уайлдера Metro со ссылкой на его выступление на канале ESNEWS в YouTube.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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