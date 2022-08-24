Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко объяснил, почему в качестве соперника для Александра Шлеменко был выбран сербский боец Александр Илич.



«Я видел его бои. Он и сам мне писал. Я запомнил этого бойца и рассматривал его поединок с другими нашими средневесами. Так совпало, что мне как раз нужно было найти достойного соперника для Шлеменко. Тяжело смотреть только по Шердогу или по Таполоджи, с кем он бился и как. Нужно смотреть поединки. Я смотрел бои Илича, стилистически он мне очень понравился. Он показывал яркие нокауты. Соперники у него были достойные», — сказал Клименко.



Поединок Шлеменко и Илича состоится на турнире RCC 12 26 августа в Екатеринбурге.

Клименко рассказал, почему Илич стал соперником Шлеменко: