Клименко рассказал, почему Илич стал соперником Шлеменко
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко объяснил, почему в качестве соперника для Александра Шлеменко был выбран сербский боец Александр Илич.
«Я видел его бои. Он и сам мне писал. Я запомнил этого бойца и рассматривал его поединок с другими нашими средневесами. Так совпало, что мне как раз нужно было найти достойного соперника для Шлеменко. Тяжело смотреть только по Шердогу или по Таполоджи, с кем он бился и как. Нужно смотреть поединки. Я смотрел бои Илича, стилистически он мне очень понравился. Он показывал яркие нокауты. Соперники у него были достойные», — сказал Клименко.
Поединок Шлеменко и Илича состоится на турнире RCC 12 26 августа в Екатеринбурге.
Клименко рассказал, почему Илич стал соперником Шлеменко:
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