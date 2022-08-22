RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 с участием 26 бойцов из России и других стран. В главном поединке вечера россиянин Александр Шлеменко встретится с сербским бойцом Александром Иличем. Во втором по значимости бою турнира Иван Штырков встретится с соотечественником Насрудином Насрудиновым.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и главных событий вокруг него.
Шлеменко уже в Екатеринбурге!
Главная звезда предстоящего турнира, знаменитый Александр Шлеменко, уже прибыл в Екатеринбург. Шторм весьма пунктуален и любит делать всё заранее.
RCC 12 c главным боем Шлеменко — Илич, когда состоится
Турнир RCC 12 пройдёт 26 августа в Екатеринбурге. Начало бойцовского вечера — в 17:30 по московскому времени.
Рядом с Фёдором я — песчинка
Совсем недавно Александр Шлеменко дал эксклюзивное интервью «Чемпионату». Борьба с алкоголем, критика Маги Исмаилова и Фёдор Емельяненко — только часть того, о чём говорил легендарный Шторм.
Полный кард RCC 12 с главным боем Шлеменко — Илич
Главный кард
Александр Шлеменко (61-13) — Александр Илич (13-5);
Иван Штырков (20-2-1) — Насрудин Насрудинов (10-1);
Борис Медведев (14-2) — Ясубей Эномото (22-13);
Мамука Усубян (15-1) — Иван Кондратьев (9-1-4);
Михаил Рагозин (20-5) — Антониу Арройо (9-5);
Предварительный кард
Рауль Тутараули (29-6) — Али Абдулхаликов (10-1);
Салимхан Ибрагимов (28-6-1) — Сергей Косых (7-6);
Евгений Игнатьев (18-2-2) — Джеральдо де Фрейтас (13-6),
Александр Скворцов (16-8-2) — Масуд Минаи (34-3);
Александр Васильев (8-1-1) — Артур Свиридов (6-3-1);
Гаджи Меджидов (3-2) — Валерий Бизяев (10-3);
Николай Присмаков (12-2) — Амдин Акдодов (3-0);
Али Салдоев (2-0) — Алманбет Абдывасы уулы (9-5);
Шторм возвращается в октагон!
Мы почти год ждали возвращения знаменитого Александра Шлеменко в октагон. Летом Шторм должен был подраться с Магомедом Исмаиловым, но схватку перенесли на зиму. Теперь Шлеменко предстоит поединок в Екатеринбурге на турнире RCC 12 с сербским нокаутёром Александром Иличем. Чуть ранее в октагон выйдет и Иван Штырков. Будет интересно!
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