Шторм должен был драться с Магой Исмаиловым. Но пока не срослось.

RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 с участием 26 бойцов из России и других стран. В главном поединке вечера россиянин Александр Шлеменко встретится с сербским бойцом Александром Иличем. Во втором по значимости бою турнира Иван Штырков встретится с соотечественником Насрудином Насрудиновым.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и главных событий вокруг него.