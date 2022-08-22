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RCC 12, где смотреть, онлайн-трансляция, Александр Шлеменко — Александр Илич, Штырков — Насрудинов, 26 августа 2022

RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE
Александр Фролов
Александр Шлеменко — Александр Илич
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Шторм должен был драться с Магой Исмаиловым. Но пока не срослось.

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 с участием 26 бойцов из России и других стран. В главном поединке вечера россиянин Александр Шлеменко встретится с сербским бойцом Александром Иличем. Во втором по значимости бою турнира Иван Штырков встретится с соотечественником Насрудином Насрудиновым.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и главных событий вокруг него.

Вместо Маги – дерзкий Джокер. Новый соперник Шлеменко вырубает хай-киками наглухо. Видео Вместо Маги – дерзкий Джокер. Новый соперник Шлеменко вырубает хай-киками наглухо. Видео
RCC 12 c главным боем Шлеменко — Илич, когда состоится Полный кард RCC 12 с главным боем Шлеменко — Илич
Live Александр Фролов

Шлеменко уже в Екатеринбурге!

Главная звезда предстоящего турнира, знаменитый Александр Шлеменко, уже прибыл в Екатеринбург. Шторм весьма пунктуален и любит делать всё заранее.

09:57 Александр Фролов

RCC 12 c главным боем Шлеменко — Илич, когда состоится

Турнир RCC 12 пройдёт 26 августа в Екатеринбурге. Начало бойцовского вечера — в 17:30 по московскому времени.

09:51 Александр Фролов

Рядом с Фёдором я — песчинка

Совсем недавно Александр Шлеменко дал эксклюзивное интервью «Чемпионату». Борьба с алкоголем, критика Маги Исмаилова и Фёдор Емельяненко — только часть того, о чём говорил легендарный Шторм.

09:49 Александр Фролов

Полный кард RCC 12 с главным боем Шлеменко — Илич

Главный кард


Александр Шлеменко (61-13) — Александр Илич (13-5);

Иван Штырков (20-2-1) — Насрудин Насрудинов (10-1);

Борис Медведев (14-2) — Ясубей Эномото (22-13);

Мамука Усубян (15-1) — Иван Кондратьев (9-1-4);

Михаил Рагозин (20-5) — Антониу Арройо (9-5);

Предварительный кард


Рауль Тутараули (29-6) — Али Абдулхаликов (10-1);

Салимхан Ибрагимов (28-6-1) — Сергей Косых (7-6);

Евгений Игнатьев (18-2-2) — Джеральдо де Фрейтас (13-6),

Александр Скворцов (16-8-2) — Масуд Минаи (34-3);

Александр Васильев (8-1-1) — Артур Свиридов (6-3-1);

Гаджи Меджидов (3-2) — Валерий Бизяев (10-3);

Николай Присмаков (12-2) — Амдин Акдодов (3-0);

Али Салдоев (2-0) — Алманбет Абдывасы уулы (9-5);

09:46 Александр Фролов

Шторм возвращается в октагон!

Мы почти год ждали возвращения знаменитого Александра Шлеменко в октагон. Летом Шторм должен был подраться с Магомедом Исмаиловым, но схватку перенесли на зиму. Теперь Шлеменко предстоит поединок в Екатеринбурге на турнире RCC 12 с сербским нокаутёром Александром Иличем. Чуть ранее в октагон выйдет и Иван Штырков. Будет интересно!

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