Тайсон Фьюри: Усик — средневес, я проткну его кулаками после недели тренировок

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что у него не возникнет проблем в потенциальном поединке с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
«Мне не интересен Усик. Кто этот человек, чьё имя не могут назвать? Раздувшийся средневес? Я не виноват в том, что он потрепал Джошуа, посредственного бодибилдера. И я не виноват в том, что это произошло дважды.
Есть только я. Они пытаются конкурировать, но проигрывают. Никакого неуважения к Джошуа, но он не справляется на элитном уровне. Я бы смог победить Усика после недели тренировок. Я бы проткнул его своими кулаками», – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.
Ранее свой прогноз на бой Усика и Фьюри дал американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер.
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