Ломаченко в 2023 году может получить бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко должен выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе в 2023 году, заявил промоутер Боб Арум.



«Сначала будет реванш и защита титулов от Дэвина Хэйни, а через две недели в ринг выйдет Ломаченко. Если Хэйни снова победит Камбососа, а Ломаченко одолеет Ортиса, то уже в 2023 году мы получим большой бой. Ломаченко попробует завоевать все пояса лёгкого веса в битве с Хэйни. Василий хочет получить эти пояса», — цитирует Арума Sky Sports.



Соперником 34-летнего украинца в следующем поединке станет 26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.



Ломаченко не выступал с декабря 2021 года, когда победил единогласным решением экс-чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) ганца Ричарда Комми.