Твёрдо отказался покидать Украину — но передумал. Теперь Ломаченко в США и всем доволен

Знаменитый украинский боксёр Василий Ломаченко прилетел в США, где будет готовиться к следующему бою. По предварительной информации, возвращение Ломаченко на ринг запланировано на октябрь. Его соперником должен стать 26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO). Двух месяцев легендарному украинцу должно хватить для качественной подготовки к бою. Тем более что простой у Василия был не такой длительный — его последний поединок состоялся в декабре.

Однако все думали, что пауза в карьере Ломаченко продлится намного дольше. Напомним, в марте Василий отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом. Боксёр заявил, что не хочет покидать Украину из-за известных политических событий. Заявление спортсмена было с большим одобрением встречено на родине. Но уже в июне появились слухе о возможном отъезде Ломаченко. И он действительно поменял своё решение.

По всей видимости, Василий решил последовать примеру своего друга Александра Усика. Известный тяжеловес тоже сначала не хотел уезжать с Украины, но потом забрал семью и выехал через польскую границу. Теперь Усика ждёт самый важный и денежный бой в профессиональной карьере — реванш с Энтони Джошуа. Вот и Ломаченко решил не хоронить свои навыки и вылетел в США, чтобы снова выйти на ринг. Тем более что его несколько месяцев склонял к этому решению промоутер Боб Арум.

Если Василий встретится именно с Ортисом, его ждёт непростое испытание. 26-летний американец — непобеждённый боец, половину боёв он завершил нокаутом. Главным козырем Ортиса считается высокая техническая оснащённость, немудрено, что у него прозвище Техник. С выносливостью у молодого боксёра тоже всё в полном порядке, он легко проходит дистанцию в 10-12 раундов. Но и минусы тоже есть, например, почти нет настоящего нокаутирующего удара.

Василий Ломаченко Фото: toprank.com

На бумаге Ломаченко должен уверенно проходить Ортиса. Да, американец моложе и выносливее, зато опыт и преимущество в мастерстве на стороне Василия. Не факт, что украинец сможет нокаутировать оппонента, но по очкам должен забирать победу. Если, конечно, не случится форс-мажора, поскольку психологическое состояние Ломаченко остаётся под вопросом. Хотя на первых фото из США Василий выглядит очень довольным. Желаем ему победы над Ортисом.