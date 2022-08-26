Дана Уайт: я организую бой Масвидаля с Бёрнсом

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность провести поединок между американским бойцом Хорхе Масвидалем и бразильцем Гилбертом Бёрнсом.



«Что же, я однозначно скажу, что мне нравится идея провести такой поединок. А вам это нравится? Тогда я организую бой Масвидаля с Бёрнсом», — приводит слова Уайта MMAJunkie.



На счету Хорхе Масвидаля 51 бой в профессиональных смешанных единоборствах и 35 побед в них. На данный момент американец идёт на серии из трёх поражений, последнее из которых потерпел от Колби Ковингтона в марте этого года.



Гилберт Бёрнс, в свою очередь, провёл 25 поединков в MMA и одержал победы в 20 из них. В своём последнем бою бразилец потерпел поражение от шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

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