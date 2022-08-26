Дана Уайт: я организую бой Масвидаля с Бёрнсом
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность провести поединок между американским бойцом Хорхе Масвидалем и бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
«Что же, я однозначно скажу, что мне нравится идея провести такой поединок. А вам это нравится? Тогда я организую бой Масвидаля с Бёрнсом», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
На счету Хорхе Масвидаля 51 бой в профессиональных смешанных единоборствах и 35 побед в них. На данный момент американец идёт на серии из трёх поражений, последнее из которых потерпел от Колби Ковингтона в марте этого года.
Гилберт Бёрнс, в свою очередь, провёл 25 поединков в MMA и одержал победы в 20 из них. В своём последнем бою бразилец потерпел поражение от шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Комментарии
- 26 августа 2022
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
14:58
-
14:47
-
14:19
-
13:45
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
11:12
-
10:35
-
10:21
-
10:20
-
09:54
-
09:18
-
08:48
-
05:52
-
00:39
- 25 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
21:39
-
21:02
-
19:57
-
18:53
-
17:58
-
16:55
-
16:06
-
15:15
-
14:34
-
14:00
Партнерский контент