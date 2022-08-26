Исмаилов вызвал Штыркова на поединок по боксу. Иван ответил согласием
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вызвал соотечественника Ивана Штыркова на поединок по боксу. Иван ответил согласием. Это произошло после поединка Штыркова на турнире RCC 12 с Насрудином Насрудиновым.
Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.
Для Ивана Штыркова эта победа стала 21-й в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 24 поединка, в которых он потерпел два поражения и ещё один бой завершился ничейным исходом.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок проходил по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.
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