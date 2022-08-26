Исмаилов вызвал Штыркова на поединок по боксу. Иван ответил согласием

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вызвал соотечественника Ивана Штыркова на поединок по боксу. Иван ответил согласием. Это произошло после поединка Штыркова на турнире RCC 12 с Насрудином Насрудиновым.



Напомним, бой завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.



Для Ивана Штыркова эта победа стала 21-й в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 24 поединка, в которых он потерпел два поражения и ещё один бой завершился ничейным исходом.



Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок проходил по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.