Видео нокаута в поединке Александра Шлеменко и Александра Илича

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл поединок с сербским спортсменом Александром Иличем. Бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.



Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.



Напомним, в соглавном поединке турнира Иван Штырков нокаутировал соотечественника Насрудина Насрудинова. Бой завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.