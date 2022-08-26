Видео нокаута в поединке Александра Шлеменко и Александра Илича
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл поединок с сербским спортсменом Александром Иличем. Бой завершился уже в первом раунде — Илич смог нокаутировать россиянина.
Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.
Напомним, в соглавном поединке турнира Иван Штырков нокаутировал соотечественника Насрудина Насрудинова. Бой завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.
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