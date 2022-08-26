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Глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя Шлеменко — Исмаилов

Глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя Шлеменко — Исмаилов
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Глава промоушена RCC Николай Клименко высказался о перспективах поединка между россиянами Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Александр Шлеменко, несмотря на это поражение — настоящая легенда ММА. И мы хотим увидеть его бой с Магомедом Исмаиловым, и в декабре 2022 года мы закончим эту историю в любом случае», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок проходил по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

Шлеменко сегодня проиграл нокаутом Александру Иличу. Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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