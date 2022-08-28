Даррен Тилл обозначил сроки возвращения в клетку UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл высказался о возвращении в клетку организации.

«До возвращения осталось несколько недель. Хамзат [Чимаев] сейчас вовсю готовится к Нейту Диазу, и я был в его лагере, помогая ему, но я делал это для того, чтобы вернуться. Как я и сказал, я возвращаюсь. Тело никогда не бывает на 100% в порядке, но я возвращаюсь таким же, как и раньше, – здоровым, подтянутым и готовым к завоеванию чемпионского титула», – сказал Тилл в интервью ESPN.

Напомним, 29-летний Тилл не выступал с сентября 2021 года, когда на турнире UFC Fight Night 191 уступил удушением в третьем раунде американскому ветерану Дереку Брансону. Для британца это поражение стало вторым подряд – в июле 2020 года он проиграл по очкам австрийскому экс-чемпиону Роберту Уиттакеру.