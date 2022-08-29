Дэвин Хэйни хочет отказаться от пояса The Ring, его не включили в рейтинг pound-for-pound
Поделиться
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO) выступил с критикой авторитетного издания The Ring.
Хэйни не попал в обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории, после чего заявил, что откажется от титула The Ring, завоёванного им в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO).
«The Ring Magazine могут оставить свой пояс себе. Вы не увидите меня с ним ни до, ни после поединка», – написал американец в социальных сетях.
Напомним, реванш Хэйни и Камбососа состоится 16 октября в городе Мельбурн (Австралия). Ранее в интервью австралиец признался, что готов завершить боксёрскую карьеру в случае повторного поражения.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
00:30
- 28 августа 2022
-
23:33
-
23:17
-
22:55
-
22:39
-
21:37
-
21:30
-
21:04
-
20:45
-
19:37
-
18:29
-
17:24
-
17:19
-
16:30
-
15:01
-
14:04
-
13:12
-
12:57
-
12:39
-
11:39
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
08:49
-
00:44
- 27 августа 2022
-
22:55
-
21:36
-
21:34
-
20:50
-
19:33
-
19:15
-
18:45
-
18:41
-
18:17
-
17:49
Партнерский контент