Дэвин Хэйни хочет отказаться от пояса The Ring, его не включили в рейтинг pound-for-pound

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO) выступил с критикой авторитетного издания The Ring.

Хэйни не попал в обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории, после чего заявил, что откажется от титула The Ring, завоёванного им в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO).

«The Ring Magazine могут оставить свой пояс себе. Вы не увидите меня с ним ни до, ни после поединка», – написал американец в социальных сетях.

Напомним, реванш Хэйни и Камбососа состоится 16 октября в городе Мельбурн (Австралия). Ранее в интервью австралиец признался, что готов завершить боксёрскую карьеру в случае повторного поражения.