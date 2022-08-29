Чимаев объяснил, почему согласился на бой с Диазом

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, почему согласился провести поединок с американским бойцом ММА Нейтом Диазом. По словам Чимаева, на его решение повлияло громкое имя Диаза в мире смешанных единоборств.



«На самом деле мне нет нужды драться с этим парнем. Я дерусь с ним просто ради удовольствия. Я был ещё ребёнком, а он уже дрался. Хотя я мог бы дождаться поединка за титул… Но я всё-таки принял этот бой. Вообще, этот парень не топ, но он знаменит. Все его любят, все говорят об этом гангстере. А я ем гангстеров на завтрак. Я собираюсь разнести его!» — приводит слова Чимаева Sportskeeda.

Бой Чимаева и Диаза состоится на UFC 279 в ночь на 11 сентября мск.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: