Артём Резников получил соперника по полуфиналу Гран-при ACA
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Казахстанский боец лёгкого веса (до 70 кг) ACA Артём Резников (18-6) получил соперника по полуфиналу Гран-при промоушена, сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Им стал 31-летний россиянин Андрей Кошкин (22-8). Боец выступает в организации с 2015 года и в своём последнем бою на ACA 141 победил единогласным решением киргиза Алтынбека Мамашова.
«После скандального четвертьфинального боя на ACA 141 и последующей дисквалификации Али Багова и Рашида Магомедова мы рассматривали различные варианты продолжения Гран-при легковесов. В итоге приняли решение, что соперником Артёма Резникова по полуфиналу станет россиянин Андрей Кошкин. Бой пройдёт на юбилейном турнире АСА 150 в Москве», – прокомментировал новость Яценко.
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