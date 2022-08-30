Леон Эдвардс сказал, что должен сделать Масвидаль ради боя с ним

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс считает, что звёздный американский ветеран Хорхе Масвидаль должен одержать несколько побед, прежде чем снова побороться за титул.
«Масвидаль в моём списке, однако, насколько я помню, сейчас Хорхе идёт на серии из двух или трёх поражений. Ему нужно одержать несколько побед, чтобы этот поединок обрёл смысл. Бой стал бы событием для UFC, и я не могу дождаться, когда отомщу ему», – сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу Jim Rome Show.
В своём последнем бою на UFC 272 в марте Масвидаль уступил по очкам соотечественнику Колби Ковингтону.
Ранее в интервью экс-чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг заявил, что Масвидаль должен стать соперником Эдвардса в том случае, если британец победит в трилогии с Камару Усманом.
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