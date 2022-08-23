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Энди Руис дал совет Джошуа после второго поражения от Усика

Энди Руис дал совет Джошуа после второго поражения от Усика
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Бывший объединённый чемпион в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

«Я всем говорил, Усик победит, потому что Джошуа уже не тот. Люди писали мне, что Джошуа изменился после того, как подрался со мной. Хотя каждый боец проходит через взлёты и падения.

Мы не можем судить бойцов за их победы и поражения, потому что должны уважать их, ведь они рискуют жизнями. Вполне возможно, что Джошуа стоит взять небольшой перерыв, как это сделал я, и сосредоточиться на своей жизни», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Николай Валуев прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

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