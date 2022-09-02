Усик встал на защиту Джошуа, заявившего о гражданской войне на Украине

Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик встал на защиту британского боксёра Энтони Джошуа. Джошуа после боя с Усиком, высказавшись о ситуации на Украине, заявил, что на территории страны велась гражданская война и были беспорядки.
«Это были его эмоции. Может, он немного не так высказался. Когда мы виделись с ним в Саудовской Аравии, то он узнавал у меня по поводу моей семьи. Я не обсуждал с ним это, но не нужно обращать внимания на эмоции, которые он выдал. Энтони на пресс-конференции тогда сказал, что он опустошён. Нужно, чтобы у нас всё было хорошо внутри страны, не разделять людей, помогать друг другу и идти одним путём – к победе! На то, что говорят в стороне, не нужно обращать внимания», — приводит слова Александра Усика «Обозреватель».
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