Марк Цукергберг показал тренировку с бойцом MMA. Волкановски отреагировал

Американский предприниматель Марк Цукерберг опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором показал тренировку по смешанным единоборствам с бойцом Кхай Ву и поддержал его перед дебютным боем в промоушне A1 Combat. Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски отреагировал на пост Цукерберга.

«Один из моих партнёров по тренировке, Кхай Ву, дебютирует сегодня в промоушне. Иди и возьми его, Кхай. С нетерпением жду отличного боя!» — подписал видео Цукерберг.

«Выглядит неплохо, Марк», — прокомментировал пост Волкановски.

Уже после боя Кхай Ву опубликовал пост, в котором поблагодарил всех фанатов за поддержку. Дебютный бой он проиграл американцу Джошуа Диллону.

«Тяжёлый бой. Выглядело так, что ты сломал ему нос в первом раунде. Не останавливайся на этом, только впёред» — написал Цукерберг.