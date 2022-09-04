Марк Цукергберг показал тренировку с бойцом MMA. Волкановски отреагировал

Американский предприниматель Марк Цукерберг опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором показал тренировку по смешанным единоборствам с бойцом Кхай Ву и поддержал его перед дебютным боем в промоушне A1 Combat. Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски отреагировал на пост Цукерберга.
«Один из моих партнёров по тренировке, Кхай Ву, дебютирует сегодня в промоушне. Иди и возьми его, Кхай. С нетерпением жду отличного боя!» — подписал видео Цукерберг.
«Выглядит неплохо, Марк», — прокомментировал пост Волкановски.
Уже после боя Кхай Ву опубликовал пост, в котором поблагодарил всех фанатов за поддержку. Дебютный бой он проиграл американцу Джошуа Диллону.
«Тяжёлый бой. Выглядело так, что ты сломал ему нос в первом раунде. Не останавливайся на этом, только впёред» — написал Цукерберг.
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