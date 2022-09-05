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«Он умеет всё». Усман назвал лучшего соперника для Чимаева в полусреднем весе

«Он умеет всё». Усман назвал лучшего соперника для Чимаева в полусреднем весе
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о предстоящем поединке между американцем Нейтом Диазом и шведом Хамзатом Чимаевым, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США). В частности, Усман назвал оптимального соперника для Чимаева.

«Очевидно, вы не можете сбрасывать Диаза со счетов, но это странный бой. Непонятный бой, в котором, на самом деле, нет смысла. Я по-прежнему сомневаюсь в том, что Хамзат получит титульный поединок следующим.

Думаю, что более интересно было бы увидеть его в поединке против Ковингтона. Это последнее испытание, потому что Ковингтон умеет всё. Да, это Ковингтон, он должен пройти Ковингтона», – сказал Усман в интервью Джо Рогану.

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