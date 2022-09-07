«Я воспитывал маленьких ублюдков в UFC». За что все любят Нейта Диаза?

Стоктонскому гангстеру уже 37 лет, но он до сих пор опасен.

В ночь с 10 на 11 сентября состоится грандиозный бой между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом. У обоих бойцов огромная армия поклонников. Причём у Нейта она окажется более многочисленной, так как он выступает в профессионалах свыше 15 лет. За годы выступлений в ММА он натворил немало выходок, которые сделали ему имя и принесли немало болельщиков в копилку.

Был бунтарём с самого начала карьеры

Нейт попал на проект The Ultimate Fighter в возрасте 21 года. Он был самым молодым участником. У него в соперниках были бойцы, которым за 30. Это никак не смутило юного бунтаря. И он рисовал на дверях своих соседей номер своего родного города Стоктон (09). Удивительно, но эта выходка сошла ему с рук. И вскоре он выиграл проект и заполучил контракт с UFC.

Его празднования приходилось блюрить

Диаз известен своими празднованиями. В далёком 2008 году он встречался с Куртом Пеллегрино. Нейт смог поймать его на треугольник, чему настолько сильно обрадовался, что показал всем свои средние пальцы. Это попало в прямой эфир, и этот момент потом пришлось блюрить в записи. К слову, соперник Стоктонского гангстера не смог выбраться и сдался.

Автор культовых цитат

Цитаты Нейта Диаза не могут не резонировать, если знать, какой он человек. После сенсационной победы над Конором Макгрегором он произнёс культовую «Я не удивлён, ублюдки». Через пять лет, в декабре 2021 года Джулианна Пенья сотворила один из самых крупных апсетов в истории UFC, заставив сдаться саму Аманду Нуньес. Пенья отметила этот триумф фразой Нейта.

Но как лидер игры даже без пояса на талии Нейт не мог не пройтись по всем бойцам ростера:

«Как на меня повлияло рождение дочери? Я всё это время был отцом. Воспитывал маленьких ублюдков в UFC».

Дал леща боссу UFC и журналисту

У Нейта есть фирменный приём. Называется он Стоктонская пощёчина, и иногда он пользуется им во время боёв. Но самые известные случаи были за пределами октагона. Однажды Дана Уайт на полном серьёзе попросил Диаза отвесить ему леща. Нейт сначала не понял просьбы, но вскоре исполнил её. В июле этого года досталось журналисту. Но, в отличие от главы UFC, он не просил Диаза о пощёчине. Нейт выбил кепку у журналиста, правда, со второй попытки.

Побеждал даже после трёхлетнего простоя

После противостояния с Конором Макгрегором Диаз взял трёхлетний перерыв. Он закончился боем против другой звезды ММА Энтони Петтиса, которого успешно перебил.

«Я лучший даже после того, как не дрался три года. Мне не нужно драться. Я все три года тренируюсь больше, чем те, которые выступают. Это мой стиль жизни, хобби», – говорит Диаз.

Как говорится, старый конь борозды не портит. Поэтому годичный простой между Эдвардсом и Чимаевым точно никак не скажется на Нейте.

Открыто враждует с Хабибом

Про конфликт и стычки братьев Диаз с Хабибом Нурмагомедовым можно писать книгу. Хотя Орёл упомянул их в своей книге. Но Нейт не унимался даже после очных встреч. Так, однажды он вбросил в соцсети известное фото Хабиба в компании друзей из ванной, подписав его саркастическим «Самбо?». В отличие от Конора, Нейт не подчищает за собой сообщения и не боится конфронтации ни с Нурмагомедовым, ни с его друзьями.

Обладает уникальной живучестью

Диазу 37 лет, а он до сих пор дерётся на высоком уровне и представляет опасность для топовых оппонентов. При этом он не является ярым сторонником ЗОЖ, а кардио у Нейта феноменальное. Так, в проигранном бою с Леоном Эдвардсом он смог потрясти британца на последней минуте встречи и едва не нокаутировал его. В первом поединке с Конором Макгрегором он также исполнил воскресительный финт и завалил измотанного ирландца.



Гангстера можно отправить в нокдаун, но он всегда встаёт, как и Цыганский король Тайсон Фьюри. У Диаза довольно крепкая челюсть, что является редкостью для возрастного спортсмена. К 37 годам бойцы обычно ходят пробитыми, как Тони Фергюсон сейчас. Но Стоктонский гангстер слеплен из другого теста. Поэтому его рекорд 20-13 не должен никого смущать.