Кевин Холланд: Чимаев делает уличную фигню, только когда он окружён СМИ
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Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд высказался о поведении Хамзата Чимаева.
«Я чувствую, что ему нравится внимание чёртовых СМИ. Он начинает делать всякую уличную фигню, только когда он окружён прессой. В остальное время такого у него нет. Я имею в виду, что когда вас, журналистов, нет рядом, Чимаев готов быть твоим лучшим другом, но как только вы появляетесь, то всё, о чём он говорит, что готов оторвать кому-то голову», — приводит слова Холланда MMA Fighting.
Хамзат Чимаев в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе проведёт бой с американцем Нейтом Диазом. Поединок станет главным событием ивента.
На данный момент на счету Чимаева 11 боёв в смешанных единоборствах и 11 побед в них.
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