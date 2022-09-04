Боец UFC выполняет работу за полицейских. В знак благодарности его арестовали

В ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени состоится номерной турнир UFC 279, который возглавит долгожданный поединок между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом. Кроме того, в карде выступит Кевин Холланд, известный прежде всего своим героизмом за пределами октагона. Он настолько «счастливый» человек, что оказывался в эпицентре событий в самое «подходящее» время.
Так, в начале этого года Холланд смог обезвредить вооруженного преступника в суши-баре. А в октябре 2021 года Кевин поймал угонщика. Тот врезался в дерево, и погоня продолжилась на бегу. Холланд в прыжке остановил преступника и передал его полицейским. Примечательно, что этот инцидент случился через два дня после боя с Кайлом Докосом.
Спустя два месяца Кевин вытащил дальнобойщика из перевернушвегося грузовика. И летом он наткнулся на грабителя из парфюмерного магазина, хотя сам находился в винном. Холланд предупредил грабителя во погони, что не тронет того, если бросит награбленное. Удивительно, но тот прислушался. И это были последние новости, связанные с Кевином Холландом в таком контексте.
Оказалось, что у Холланда были неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. И полицейские решили воспользоваться этим в свою пользу. Холланд рассказал про диалог в интервью TMZ, как полиция остановила его на пути в аэропорт.
— Мы должны оштрафовать вас.
— За что?
— За неоплаченные штрафы.
— Штрафы? Сколько я должен? У меня есть деньги, я заплачу вам.
— Нет, это так не работает, ты пытаешься меня подкупить.
— Нет, я не пытаюсь подкупить тебя, я пытаюсь оплатить билеты, чтобы поехать в аэропорт.
— Нет, мы должны тебя оштрафовать
— Хорошо. Тогда, штрафуй меня, чёрт возьми.
И они забрали Кевина в участок.
«Я пробыл в участке 3-4 часа — это было как раз в день моего рождения. Я пропустил рейс и никого не забрал из аэропорта», — говорит Холланд, добавляя: «Итак, им нужен Uber. И я такой, братан, я буквально остановил стрельбу неделю назад, и вы собираетесь оштрафовать меня за билеты?».
Но полиция дала понять, что им всё равно, кто перед ними сидит. Кроме того, Холланд ответил, благодарили ли его когда-нибудь местные власти за спасения.
«Нет. Они дают тебе вот это (показывает средний палец — Прим. «Чемпионата»)! Держись подальше от нас, малыш!»
Кевин Холланд и Дерек Брансон
Фото: Chris Unger/Getty Images
И затем добавил, зачем он боролся с несправедливостью:
«Я делаю это не ради медали или чего-то в этом роде. Просто когда ты видишь, что происходит что-то плохое, нужно поступать правильно, но я не буду врать, это было чертовски смешно, когда [арест] произошел. Все мои друзья говорили: «Вот почему я не делаю ничего хорошего, я никому не помогаю».
Но в отличие от его друзей, Холланд забросит с героизмом только в родном пригороде Форт-Уэрта, Сагино, штат Техас, потому что только там против него настроена вся полиция.
«Я больше ничего не делаю для Сагино, чувак. Я помогу всем остальным в любом другом месте. Если ты в Сагино, я тебе не помогу».
Но что-то подсказывает, жизнь не оставит Кевина Холланда без приключений за пределами октагона даже в родных стенах.
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