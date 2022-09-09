Уайт заявил, что проведению UFC 279 ничего не угрожает, несмотря на стычку Чимаева и Диаза

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что ближайший номерной турнир UFC 279 пройдёт согласно расписанию без внесения каких-либо изменений, несмотря на произошедший скандальный инцидент между 28-летним шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и 37-летним представителем США Нейтом Диазом.
«На пресс-конференции мы приезжаем своей небольшой командой. Людей не так много, как на церемонии взвешивания. Там у нас будет куча охраны, всё будет совсем иначе. Этого больше никогда не повторится», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, ранее была отменена пресс-конференция между Чимаевым и Диазом из-за произошедшей потасовки между бойцами и представителями их команд. Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который состоится в воскресенье, 11 сентября.
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