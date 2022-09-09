«Ничего не почувствовал». Холланд – о предполагаемом ударе в грудь от Чимаева

29-летний американский боец UFC Кевин Холланд высказался о произошедшем на пресс-конференции к турниру UFC 279 громком конфликте со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Сообщалось, что массовая потасовка началась с того, что Хамзат нанёс Холланду удар в грудь фронт-киком.

«Странно, я ничего не почувствовал. UFC, пожалуйста, засчитайте это в своей статистике как неудачную попытку для Чимаева», — гласит публикация Холланда в «Твиттере».

Напомним, перед пресс-конференцией за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом. Он перерос в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек, включая и команду Нейта Диаза. Позднее стало известно, что в дальнейшем охрана мероприятия будет усилена, а предстоящий турнир UFC 279 с главным боем Чимаев – Диаз пройдёт по расписанию.