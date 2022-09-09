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Тренер Чимаева раскрыл подробности потасовки с Диазом перед UFC 279

Тренер Чимаева раскрыл подробности потасовки с Диазом перед UFC 279
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Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, поделился подробностями потасовки перед пресс-конференцией к турниру по смешанным единоборствам UFC 279.

«Хамзат был один. Затем он что-то не поделил с Кевином Холландом и пнул его в грудь. Дальше всё началось, подключилась команда Диаса. Слава богу, никто не получил травм», — сказал Михаэль в своих социальных сетях.

Напомним, следующий поединок Чимаев проведёт на турнире UFC 279, где встретится с американцем Нейтом Диазом. На пресс-конференции, посвящённой этому турниру, межу ними произошла потасовка, в которой участвовали представители команд обоих спортсменов.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:

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