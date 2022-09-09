Друг Чимаева Тилл поделился деталями потасовки между Хамзатом и Диазом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Даррен Тилл поделился подробностями потасовки между его приятелем Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом. Она произошла перед пресс-конференцией к турниру по смешанным единоборствам UFC 279.



«Мне кажется, всё было в порядке, но я говорю это как боец, потому что для нас это обычное дело. Всю неделю в UFC стараются, чтобы наши команды не встретились. Их было примерно 30-50 человек. Если точнее, их примерно 57, нас – 32. Когда мы находились внутри здания, рядом с Нейтом было шесть человек, с Хамзатом тоже, мы ожидали пресс-конференцию в бэкстейдже. Хамзат стоял один, Кевин Холланд – тоже. Не помню, где находился Диаз. Затем мы сели там, где было примерно 30 человек, каждый пошёл в свою сторону. Я увидел, что они начали вставать. Поэтому я тоже встал с несколькими нашими парнями. Ко мне подошёл охранник и сказал: «Тилл, пожалуйста, сядь на место», а я такой: «Нет, они же стоят, почему я должен сидеть?» И он: «Понимаешь, они смотрят на вас, а вы на них, и здесь что-то может случиться». Но всё же он настоял, чтобы я сел. Я сказал: «Ладно, но когда сейчас вернётся Хамзат, мы все будем стоять на ногах». Он согласился.



После этого ничего особенного не происходило: я фотографировался, общался, они занимались своими делами, мы – своими, лишь иногда переглядываясь. Вдруг я увидел, как один из охранников выбежал в бэкстейдж, что стало для меня знаком. Появился Дана, все встали, везде толпа людей, из-за которых я не мог пройти ко входу. Я и один из спарринг-партнёров и тренеров Хамзата пробежали через охранников, а затем увидели, как он бросает кого-то прогибом. Я не понял, что за жесть происходит, но Нейта я там не увидел. Думаю, парни Диаза хотели пробраться к нам, но у них не вышло, и поэтому Нейт был снаружи. Кевина я тоже не видел. Это всё, что я там увидел, но я наверняка что-то упустил», – сказал Тилл в интервью на канале TheMacLife в YouTube.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: