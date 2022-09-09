Чимаев: я тот же самый человек – обычный Хамзат, каким был раньше

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился эмоциями перед поединком с представителем США Нейтом Диазом на турнире по смешанным единоборствам UFC 279. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 10 на 11 сентября мск.



«Всё чётко, всё как раньше. Для меня разницы нет – драться в мэйн-ивенте или нет, одна и та же вещь. Всё по кайфу, делаем дело, идём смело. Тот же самый человек – обычный Хамзат, каким раньше был. В UFC сейчас знаменитым стал, что сказать. Я показываю хорошие бои, людям нравится. Всем спасибо, что болеете за меня, от души. Сейчас будем радовать вас. Даже кто не любит меня – вам тоже спасибо, всего хорошего», – сказал Чимаев на видео в соцсетях UFC Russia.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: