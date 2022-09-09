«Не говори мне, что делать». Даррен Тилл — о драке Чимаева с Холландом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Даррен Тилл высказался о конфликте между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом. Сообщалось, что массовая потасовка началась с того, что Хамзат нанёс Холланду удар в грудь фронт-киком.



«Если Хамзат и Холланд захотят выяснить отношения, то это их проблемы, мы не будем вмешиваться. Не стоит думать, что 30 человек сразу же накинутся на Холланда Я сказал Кевину: «Разбирайтесь с Хамзатом сами, один на один, это ваши проблемы». Я сказал: «Беспокойся о своих ссорах». На что мне Кевин ответил: «Не указывай, что мне делать», — приводит слова Даррена Тилла MMAJUnkie.



Напомним, следующий поединок Чимаев проведёт на турнире UFC 279, где встретится с американцем Нейтом Диазом.



Перед пресс-конференцией за кулисами случился конфликт между Хамзатом и Кевином Холландом. Он перерос в массовую потасовку, в которой, по разным оценкам, приняли участие более 100 человек, включая и команду Нейта Диаза. Президент промоушена Дана Уайт был даже вынужден отменить общение с прессой. Позднее стало известно, что в дальнейшем охрана мероприятия будет усилена, а предстоящий турнир UFC 279 с главным боем Чимаев – Диаз пройдёт по расписанию.

Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Нейта Диаза