«В этом виноват Даррен Тилл». Чимаев сделал первое заявление после взвешивания

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сделал первое заявление после провального взвешивания, которое состоялось перед поединком с американцем Нейтом Диазом. Он отреагировал на публикацию бразильского бойца смешанных единоборств Гилберта Бёрнса.

Ранее Бёрнс опубликовал в своих социальных сетях отфотошопленную фотографию набравшего вес Чимаева с Дарреном Тиллом в ответ на новость о том, что Чимаев не смог сделать вес.

«Настоящий гангстер делает вес», — подписал фото Бёрнс. «В этом виноват Тилл», — ответил Чимаев, добавив эмодзи «сильный смех».

Бой Чимаева и Диаза должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

Ранее появилась информация, что Чимаева в поединке с Диазом может заменить Дастин Порье.

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