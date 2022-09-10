«Вот почему UFC — лучшая бойцовская компания». Кормье отреагировал на анонс Даны Уайта

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье о громких изменениях в предстоящем карде турнира UFC 279 из-за того, что 28-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не уложился в лимит полусреднего веса.

«Может быть, кард стал только лучше, вот почему UFC — лучшая бойцовская компания. Причём лучше стали даже главные бои. Впереди весёлая ночь!» — гласит публикация Кормье в «Твиттере».

Напомним, что из-за несдачи веса Чимаевым UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.