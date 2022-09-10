Даррен Тилл – о поединке Диаза с Фергюсоном: он получил бой, который заслужил

29-летний английский боец UFC Даррен Тилл высказался об изменениях в главном карде предстоящего турнира UFC 279, который состоится в ночь на воскресенье.
«Нейт получил бой, который заслужил, а Хамзату предстоит разгромить Холланда. Поединок Ли Джинлианга с Даниэлем Родригес, как мне кажется, будет ужасным, к тому же Ли сразится с парнем, который тяжелее его на 4,5 кг, какое дерьмо!» — гласит публикация Тилла в «Твиттере».
Напомним, что из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.
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