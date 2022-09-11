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Диаз — Фергюсон: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

Диаз — Фергюсон: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном поединке которого встретятся известные американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого противостояния. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

Турнир начнётся приблизительно в 1:00 мск. Ориентировочное время начала боя между Диазом и Фергюсоном — не ранее 7:00 мск.

Напомним, из-за того, что Хамзат Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира. Шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.

UFC 279: Чимаев получил бой мечты и нахамил фанатам. А Диаз зачем-то вспомнил Хабиба. LIVE UFC 279: Чимаев получил бой мечты и нахамил фанатам. А Диаз зачем-то вспомнил Хабиба. LIVE

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата.

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