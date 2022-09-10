Кори Сэндхаген оценил шансы О’Мэлли в бою с Петром Яном
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о поединке соседей по дивизиону Петра Яна и Шона О’Мэлли, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и станет частью турнира UFC 280.
«Я не считаю, что О'Мэлли уже проходил через испытание. Единственной проблемой для него стал бой с Марлоном Верой. Сначала он травмировал ногу, а затем проиграл. Я же не понаслышке знаю, что когда ты дерёшься с Яном, то должен быть готов столкнуться с любыми проблемами.
Если честно, я считаю, что это перебор для Шона. Знаю, он отлично чувствует себя перед камерами и уже привык к публичности, но когда ты находишься в клетке, то навыки становятся важнее всего», – приводит слова бойца издание MMA News.
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