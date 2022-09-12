Чимаев опубликовал фото Тайсона с посланием
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в своих социальных сетях новый пост, к которому прикрепил фотографию легендарного боксёра Майка Тайсона.
На фотографии Тайсон изображён в футболке с надписью «Будь настоящим».
Напомним, Чимаев должен был драться в главном бою вечера на UFC 279 против Нейта Диаза, однако провалил взвешивание на 3,5 кг. На турнире он дрался в промежуточном весе с Кевином Холландом и одержал победу уже в первом раунде. В главном событии вечера встречались американцы Тони Фергюсон и Нейт Диаз. Досрочную победу в четвёртом раунде удушающим приёмом одержал Диаз.
После этого поединка Хамзат продлил победную серию до 12 боёв, при этом не потерпев ни одного поражения.
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