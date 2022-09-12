Хабиб: футбол гораздо лучше ММА. Если бы я родился в Англии, то стал футболистом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что футбол гораздо лучше смешанных единоборств.
«Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: «А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?» Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане. Если бы я родился в Англии, то стал футболистом», – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Eman Channel.
Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 одолел американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб пробежал спринт с Али Абдель-Азизом:
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